Cirurgia Robótica Goiânia – Como funciona a nefrectomia robótica?

A nefrectomia robótica é um procedimento cirúrgico para a remoção total ou parcial do rim através do auxílio de um robô. A nefrectomia radical robótica é a remoção de todo o rim sendo indicada em casos de tumores complexos de rim, tumores grandes, ou quando sua localização impede a realização da retirada somente da parte comprometida pelo tumor.

A nefrectomia parcial robótica consiste na remoção apenas da região acometida pelo tumor preservando o restante saudável do rim. Classicamente a cirurgia está indicada para tumores de até 4 cm de diâmetro. Contudo, para cirurgiões experientes e bem treinados e dependendo da localização do tumor, tumores maiores podem ser tratados por nefrectomia parcial robótica.

A tecnologia robótica permite a realização da nefrectomia através de pequenos cortes, além disso o tempo da isquemia tende a ser menor, preservando as funções renais do paciente. A visão ampliada 3D, além dos movimentos delicados e precisos dos braços robóticos, torna-se mais fácil a dissecção em um campo cirúrgico pequeno, estreito e profundo. Outras vantagens são o menor tempo de internação; menor dor no pós-operatório; recuperação mais rápida e retorna mais rápido as atividades rotineiras.

Deixe sua pergunta sobre a nefrectomia robótica.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite nosso site: https://drleandroferro.com.br

