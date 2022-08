Cirurgia Robótica Goiânia – Cirurgia robótica pode ser realizada no tratamento do câncer de bexiga?

A cirurgia para tratamento do câncer de bexiga é indicada nos casos em que a doença é diagnosticada em um estágio mais avançado. A cistectomia radical é a cirurgia de remoção da bexiga realizada nos tumores que invadem a camada muscular e pode ser realizada através da cirurgia robótica.

Devido a seu caráter minimamente invasivo e à sua alta precisão, a cirurgia robótica no tratamento do câncer de bexiga diminui as possibilidades de complicações cirúrgicas e permite um pós-operatório mais rápido e tranquilo para o paciente.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

