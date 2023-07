Cirurgia Plástica Goiânia – Saiba quais são os critérios de segurança em lipoaspiração

A lipoaspiração é uma cirurgia cuja finalidade é eliminar o excesso de gordura localizada no corpo. No entanto, é necessário conhecer os critérios de segurança envolvidos nesse tipo de procedimento.

Primeiramente, é essencial procurar um cirurgião plástico experiente e qualificado. Avalie se o profissional está associado a uma instituição renomada e possui registro em órgãos reguladores. Além disso, é importante fazer uma avaliação completa da saúde antes da cirurgia, com exames cardiológicos e laboratoriais. Isso porque algumas patologias severas como insuficiência cardíaca severa podem contraindicar o procedimento.

Outro fator a ser considerado é avaliar se há necessidade de tratamento antes da cirurgia para eventual anemia, processos infecciosos ou outras situações necessárias. Também é essencial saber se o paciente faz uso de medicamentos que alteram a coagulação, como ácido acetilsalicílico, heparina, anti-inflamatórios, entre outros que devem ser suspensos pelo menos 1 semana antes da cirurgia.

Para que a lipoaspiração seja segura é preciso respeitar o volume máximo a ser aspirado que de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não deve ultrapassar 6 a 8% do peso corporal ou, ainda, não ser mais extenso que 30% da superfície corporal do paciente.

Por fim, é fundamental seguir as orientações pós-operatórias, como repouso adequado, utilização de roupas compressivas e acompanhamento médico regular. Desta forma, é possível reduzir os riscos e aumentar a eficácia da lipoaspiração.

