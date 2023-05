Cirurgia Plástica Goiânia – É possível corrigir seios assimétricos?

Não há simetrias perfeitas no corpo humano. É natural que um dos pés seja ligeiramente maior que o outro ou que uma sobrancelha seja mais alta. No caso dos seios, também não é incomum que eles também sejam relativamente diferentes, mas essa assimetria, caso seja mais perceptível, pode causar um grande incômodo estético em mulheres, afetando seu bem-estar e autoestima.

Felizmente, hoje existem diferentes procedimentos estéticos para corrigir seios assimétricos, ajustando a aparência das aréolas e mamilos, bem como o tamanho, formato e altura das mamas, garantindo mais confiança para mulheres com seios assimétricos.

Uma das cirurgias para corrigir a assimetria dos seios é a Mastopexia, que pode ser realizada com ou sem implantes de silicone e geralmente é indicada para pacientes com mamas mais flácidas e caídas, que não tenham grande volume. A partir dela, é possível elevar os seios e remodelá-los, deixando-os mais simétricos e colocar uma prótese para aumentar o seu volume.

Outra opção é a Mamoplastia redutora, indicada para mulheres com seios maiores. Esse procedimento consiste na correção da assimetria utilizando o tecido mamário da própria paciente e é realizado a partir da retirada do excesso de gordura e tecido, o que permite que a mama seja remodelada e a aréola reposicionada.

Portanto, para decidir qual é a técnica mais indicada, é preciso consultar um cirurgião plástico capacitado e experiente, pois apenas um profissional poderá analisar a paciente e definir qual cirurgia trará os resultados desejados, sempre considerando as características individuais da paciente e suas expectativas quanto ao procedimento.

“Tudo começou com um sonho, sonho da mudança do corpo e da mente, me via em um corpo que não era meu. No dia 26/05 entrei no centro cirúrgico com muita ansiedade, porém a equipe e a Dra Lorena foram anjos me acalmaram dizendo que seria a sono da beleza, que eu acordaria com os primeiros passos da mudança que eu tanto almejei. O pós-operatório chegou, a Dra passou todas as informações logo cedo no quarto do Hospital Master, minha mãe atenta a cada informação. Antes de ir pra casa fiz um exame de sangue pra ver se realmente eu poderia ir pra casa tranquila, saiu o resultado pode ir pra casa, me despedi da equipe que cuidou de mim por toda a noite anterior. Chegamos em casa foram os 15 primeiros dias mais difíceis, acho que bebi umas 100 água de coco, as drenagens eram realizadas todos os dias, um verdadeiro alívio. Todas as dúvidas eram tiradas por telefone com a equipe da doutora que me respondia até de madrugada. Com 7 dias chegou meu retorno estava cada vez melhor, as dores já tinham passado, descobri um tal de seroma que a Enfermeira Bruna tirava da minha barriga com toda paciência, hoje agradeço muito pela paciência e atenção. Sempre fui bem atendida pela Dra Lorena e pela Enfermeira Bruna e Denise, fui em todos os retornos, com 21 dias tirei os pontos. A barriga teve uma boa cicatrização, porém o peito preciso dar 1 pontinho e fazer uma limpeza 7 dias depois. A doutora limpou e refez a sutura do T do peito e após uns 10 dias já estava tudo bem cicatrizado. Hoje com 8 meses de cirurgia tripla estou realiza e agradeço a Deus por ter colocado uma médica tão competente como a doutora Lorena Rosique em minha vida. Hoje aquele sonho foi realizado, não preciso comprar a roupa que serve antigamente a compra era feita pelo número 46, hoje em dia escolho o modelo primeiro. Quero deixar aqui registrado minha gratidão a toda equipe e principalmente a Dra Lorena Rosique que como minha mãe diz: ‘’tem as mãos guiadas por Deus p/ transformar vidas’’ assim como a minha vida foi mudada. “

Nayara Garcia

