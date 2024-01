Cirurgia Plástica Goiânia – Cirurgias plásticas: quando elas se tornam um vício?

As cirurgias plásticas podem aumentar a autoestima e contribuir com o bem-estar, contudo, muitas pessoas realizam esses procedimentos sem considerar a sua seriedade ou, pior ainda, passam a recorrer a eles com grande frequência, modificando cada vez mais o corpo.

Nesses casos, em que há um vício em cirurgias plásticas, o paciente procura o cirurgião plástico com insatisfação recorrente ou relatando problemas estéticos não realistas. Muitos casos de trata da Dismorfofobia, que se trata de um transtorno que envolve um foco obsessivo em um defeito que a pessoa considera ter na própria aparência.

Portanto, embora a cirurgia plástica possa trazer melhorias significativas na autoestima e qualidade de vida de muitos pacientes, é importante estar ciente que a busca excessiva por procedimentos e o vício em cirurgia plástica, é uma condição séria que pode afetar a saúde mental e emocional dos indivíduos.

Por isso, é essencial sempre se consultar com profissionais éticos, que orientem e avaliem cada paciente de forma integral indicando somente a realização da cirurgia plástica realmente desse necessário.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Atendimento:

Particular

Unimed

