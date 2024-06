Cirurgia plástica em pacientes idosos: considerações especiais

A cirurgia plástica em pacientes idosos exige considerações especiais, tanto pela segurança quanto pela eficácia. À medida que envelhecemos, nosso corpo passa por mudanças que podem aumentar os riscos associados a procedimentos cirúrgicos.

Problemas como elasticidade da pele reduzida, condições médicas pré-existentes e menor capacidade de recuperação precisam ser pensados cuidadosamente. É essencial uma avaliação médica completa antes de qualquer procedimento, incluindo exames cardíacos e de sangue, para garantir que o paciente esteja apto para a cirurgia.

Procedimentos como lifting facial, blefaroplastia e lipoaspiração são comuns entre os mais idosos e podem oferecer melhorias significativas em termos de aparência e autoestima. No entanto, os cirurgiões precisam adaptar as técnicas utilizadas de acordo com a sensibilidade da pele e as condições de saúde dos idosos.

Além disso, o pós-operatório pode requerer um acompanhamento mais intensivo e um período de recuperação mais longo, com suporte de cuidados adicionais para assegurar a cicatrização adequada e evitar complicações.

