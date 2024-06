Dr. Danilo de Melo responde: Ter medo de fenômenos naturais é falta de saúde mental?

É natural termos medo de chuvas fortes, trovoadas e relâmpagos devido à nossa função psíquica primitiva de preservação da vida. Contudo, vivências traumáticas, como as inundações que aconteceram recentemente no Rio Grande do Sul, podem l pode evoluir para um transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno provoca sofrimento psíquico intenso e precisa de avaliação e tratamento.

Pessoas que passaram por experiências naturais traumáticas podem procurar ajuda profissional!

