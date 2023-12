Cine Cultura apresenta 15ª Edição da Crash – Mostra internacional de cinema fantástico com entrada gratuita

Follow on X

Esta semana, o Cine Cultura promete uma experiência cinematográfica única com a 15ª edição da Crash – Mostra Internacional de Cinema Fantástico. O evento, que ocorrerá de 7 a 10 de dezembro, traz uma seleção imperdível de curtas e longas-metragens do gênero fantástico e de horror, além de prestar uma homenagem ao renomado cineasta Dennison Ramalho.

A programação diversificada inclui mostras competitivas, sessões especiais dedicadas ao estúdio Troma e uma retrospectiva do cinema de Dennison Ramalho. Destaque também para o relançamento de “Durval Discos”, obra de Anna Muylaert que comemora 20 anos em 2023.

A Crash, originalmente chamada de Trash – Mostra Goiana de Vídeos Independentes, surgiu em 1999 como o primeiro evento audiovisual do estado de Goiás. Com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC), a mostra reúne 37 obras de 17 países, abrangendo curtas, médias e longas-metragens.

No roteiro do Cine Cultura, outros filmes também estão em cartaz, como “Tia Virgínia”, “As Oito Montanhas” e “Samsara – Jornada da Alma”. O ingresso para as sessões da sala comercial tem valor de R$10 (inteira) e R$5 (meia), sendo adquirido na bilheteria em dinheiro. Às segundas-feiras, há promoção de ingresso único de meia-entrada.

A Crash não é apenas uma mostra competitiva, mas também um canal para a exibição de experiências audiovisuais do gênero fantástico, incluindo terror, ficção científica e fantasia. As sessões ocorrem no Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, inclusive nos fins de semana.

Confira a programação completa da 15ª edição da Crash no site oficial do evento. Entre os destaques, estão os filmes de Dennison Ramalho, as produções da Troma e uma seleção cuidadosamente curada de filmes que prometem envolver o público em um universo cinematográfico fantástico e surpreendente.