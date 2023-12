Governador Caiado reforça parcerias em Brasília para impulsionar projeto de fruticultura no Nordeste Goiano

Em uma estratégica articulação na capital federal, o governador Ronaldo Caiado buscou apoio para o ambicioso Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã, na última quarta-feira (06/12). A iniciativa, sob a tutela do Governo de Goiás e gerenciada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa), tem como alvo beneficiar mais de 2 mil pequenos agricultores assentados na região Nordeste do estado.

Durante uma reunião com o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o líder executivo estadual apresentou os detalhes do projeto e ressaltou seu potencial para impactar positivamente a vida dos agricultores na mencionada região. A primeira fase do projeto contempla agricultores familiares dos municípios de Flores de Goiás, São João D’Aliança e Formosa, que já estão recebendo kits de irrigação e equipamentos financiados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com investimento federal de R$ 9,8 milhões.

O objetivo principal é cultivar aproximadamente 300 hectares com lavouras irrigadas de maracujá e manga, utilizando água proveniente da barragem do Rio Paranã e do Ribeirão Porteira. Durante o encontro, o governador esteve acompanhado dos secretários Pedro Leonardo Rezende, da Seapa, e César Moura, da Retomada.

Ronaldo Caiado destacou a importância do suporte do ministro, enfatizando a relevância da irrigação para o sucesso do projeto na região e sua contribuição para a viabilidade da produção por parte dos assentados, que, em sua maioria, são de baixa renda.

“Com isso, vamos incluir mais de dois mil pequenos agricultores, que não têm como desenvolver a sua atividade. Estamos fazendo nossa parte burocrática e o ministro, sensível, vai nos auxiliar junto ao presidente da República e ministro da Casa Civil para podermos dar um passo adiante e melhorar a qualidade dessa região do Nordeste goiano”, projetou o governador.

O ministro Waldez Góes reconheceu a sintonia entre a ação do Governo de Goiás no Nordeste do estado e os objetivos do ministério, destacando a consonância do projeto de fruticultura com as iniciativas de Rotas da Integração e de Irrigação.

“A ação do Governo de Goiás, no Nordeste do estado, vai ao encontro do trabalho do ministério, que é de incluir as pessoas no processo de desenvolvimento. O projeto de fruticultura se encaixa em duas ações da pasta: Rotas da Integração, que diz respeito às cadeias produtivas locais, como é o caso em Flores; e de Irrigação”, considerou o ministro.

Além da articulação para o Projeto de Fruticultura, Caiado participou da 19ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco) em Brasília. O evento discutiu a programação para o exercício de 2024 e aprovou o calendário de reuniões do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (CRIFF) para o mesmo período. Desde 2019, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) já liberou para Goiás R$ 16,9 bilhões, proporcionando 708,8 mil empregos diretos, sendo R$ 11,6 bilhões destinados ao setor rural, garantindo 494,6 mil empregos diretos, e R$ 5,2 bilhões para a área empresarial, assegurando 214.137 postos de trabalho diretos.