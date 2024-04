Ceplac e delegação dos Camarões discutem cooperação para impulsionar a cacauicultura

Follow on X

A sede do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) recebeu a visita da delegação da República dos Camarões, com o intuito de fortalecer a cooperação na revitalização da cacauicultura. Representantes da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) foram os anfitriões, conduzindo discussões sobre potenciais acordos.

Durante o encontro, foram abordados temas como o intercâmbio de material genético aprimorado, a implementação de práticas agrícolas sustentáveis e um modelo de gestão baseado em parcerias com entidades governamentais locais e estaduais para capacitação de técnicos e trabalhadores.

A delegação dos Camarões, liderada pelo embaixador Martin Mbeng, apresentou propostas e conheceu iniciativas da Ceplac, explorando aspectos essenciais para o aumento da produção de cacau, incluindo técnicas avançadas de cultivo e manejo sustentável dos recursos naturais.

Além disso, as autoridades retomaram discussões com a Sociedade de Desenvolvimento da Cacauicultura de Camarões, buscando intensificar a troca de conhecimentos entre os países para promover o desenvolvimento socioeconômico das regiões envolvidas e impulsionar a produção de cacau de qualidade.

Lucimara Chiari, diretora da Ceplac, expressou otimismo em relação às perspectivas de cooperação com os Camarões, enfatizando o compromisso da instituição em promover a sustentabilidade e a excelência na produção de cacau, visando o bem-estar dos produtores e a preservação ambiental.

Após a reunião em Brasília (DF), a comitiva seguiu para uma visita à unidade de Ilhéus (BA), onde estão programadas reuniões e visitas técnicas para aprofundar as discussões e finalizar os termos do acordo de cooperação.