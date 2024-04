Câncer de próstata fique de olho nos fatores de risco!

Você sabe quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Confira quais são eles!

Idade: homens com 50 anos ou mais têm maior risco de desenvolver o câncer de próstata. Histórico familiar: homens com parentes que tiveram câncer de próstata têm maior risco de desenvolver a doença. Esse risco aumenta se os parentes forem de primeiro grau (pai, irmão). Etnia: homens afrodescendentes têm maior probabilidade de desenvolverem câncer de próstata. O tumor também tende a ser mais agressivo. Sobrepeso ou obesidade: homens com peso corporal elevado também possuem mais chance de ter câncer de próstata.

Lembre-se: com o diagnóstico precoce, as chances de um tratamento bem-sucedido são maiores! Não deixe de se consultar periodicamente com o urologista.

