Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Saúde do homem começa com hábitos saudáveis e o acompanhamento regular com médico

Negligenciar a própria saúde é um dos fatores que leva muitos homens a desenvolverem doenças cardiovasculares, hipertensão, colesterol, câncer e diabetes. Por isso é importante reforçar a importância de adotarem hábitos saudáveis e acompanhar a saúde com visitas regulares ao médico.

O estilo de vida saudável começa com a adoção de uma alimentação saudável e equilibrada que ajuda a prevenir diversas doenças e a ter mais qualidade de vida. Também não se deve esquecer da importância de beber no mínimo 2 litros de água por dia. Beber água auxilia no funcionamento de todo o organismo, melhora a absorção dos nutrientes, desintoxica o organismo, entre outros benefícios.

Outro fator importante é evitar hábitos nocivos como fumar e consumir álcool de forma excessiva. Esses hábitos aumentam o risco de desenvolver doenças entre elas diversos tipos de câncer.

Para manter um peso saudável e reduzir o risco de doenças inclusive depressão e ansiedade é essencial a pratica de atividade física regular.

É muito importante também fazer check-ups e consultar um médico regularmente, mesmo sem ter sintomas. A detecção precoce de doenças aumenta a chance de cura.

