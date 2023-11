Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Exame Holter: Como é feito e para que serve?

O exame Holter é um procedimento de monitoramento cardíaco que desempenha um papel fundamental na detecção e avaliação de doenças cardíacas. Durante o exame, o paciente usa um pequeno dispositivo portátil chamado Holter, que é conectado a eletrodos colocados no peito. Este dispositivo registra continuamente a atividade elétrica do coração ao longo de 24 a 48 horas, permitindo uma análise detalhada dos ritmos cardíacos durante as atividades diárias e o sono.

O procedimento ajuda a identificar arritmias cardíacas, como fibrilação atrial, que podem não ser detectadas em exames regulares. Pacientes com sintomas como palpitações, tonturas ou desmaios frequentes podem se beneficiar especialmente deste exame. Além disso, possibilita que os médicos monitorem a eficácia de tratamentos cardíacos, como medicamentos ou marca-passos.

