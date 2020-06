Canadá deixará de aumentar impostos para compensar programas de ajuda a coronavírus

O governo do Canadá deixará de aumentar impostos durante a pandemia para ajudar a pagar por programas de ajuda ao coronavírus, informou o ministro das Finanças, Bill Morneau.

Até o momento, o governo canadense divulgou medidas no valor de mais de C $ 160 bilhões ($ 117,7 bilhões) em gastos, cerca de 7% do produto interno bruto.