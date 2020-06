Meu filho faz xixi na cama, e agora?

Se o seu filho continua fazendo xixi na cama e tem acima de cinco anos de idade, ele pode ter enurese noturna. Condição em que ocorre micções normais involuntárias durante o sono fisiológico, sem a presença de doença orgânica.

O xixi na cama pode causar constrangimento, estresse e marcas sociais, por isso a criança não deve ser penalizada. A Enurese é um problema de saúde e tem tratamento.

Existem diversas formas de tratamento, entre elas o diário ou calendário das noites secas onde a criança anota com adesivos, lápis ou caneta as noites em que não fez xixi. Também pode ser adotado o Alarme Urinário que é um aparelho preso à roupa na região do ombro e o seu sensor fica localizado em cima da roupa íntima da criança. Quando ocorrer as primeiras gotas de urina o alarme toca fazendo com que a criança desperte, interrompendo a micção involuntária. Outras medidas que podem ajudar: evitar ingerir líquidos 2 horas antes de dormir, evitar bebidas como café, chás, refrigerante, suco de frutas cítricas, chocolate que favorecem a contração da bexiga, estimulando seu esvaziamento.

