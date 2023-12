Caiado alcança marcante índice de 83% de aprovação de acordo com pesquisa da Real Time Big Data

Follow on X

O ano termina com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ostentando um nível excepcional de aprovação ao encerrar o primeiro ano de seu segundo mandato. Conforme dados do Instituto Real Time Big Data, divulgados pela TV Record Goiás nesta quarta-feira (20/12), a gestão de Caiado recebeu a aprovação de 83% dos goianos.

Este resultado segue uma tendência de alta, visto que, há duas semanas, a Paraná Pesquisas já indicava uma aprovação próxima, com 81%. Esses números, provenientes de pesquisas nacionais, colocam Caiado como o governador com a melhor avaliação no Brasil atualmente.

O destaque de seu governo se deve, em parte, à eficiência na segurança pública, que tem sido modelo para outros estados, e aos investimentos sem precedentes em educação e saúde. A expansão dos programas sociais também contribuiu significativamente para esses números. Tais realizações foram viabilizadas por uma administração focada inicialmente no equilíbrio das contas públicas.

Na marca dos 100 dias do segundo mandato, em abril, Caiado já contava com a aprovação de 72% dos goianos, segundo a Real Time Big Data. Em oito meses, sua avaliação positiva cresceu 11 pontos percentuais. Atualmente, apenas 15% desaprovam seu governo, uma queda em relação aos 19% de abril. Dos entrevistados na pesquisa mais recente, 2% não souberam opinar.

A análise detalhada revela que a aprovação de Caiado é mais alta entre as mulheres (85%), pessoas de 45 a 60 anos (85%) e com ensino superior (84%), mantendo-se acima de 80% em todas as categorias.

Além disso, a gestão de Caiado é classificada como ‘ótima’ e ‘bom’ por 64% da população goiana – 24% consideram ‘ótimo’ e 40% ‘bom’. Apenas 9% rejeitam o governo atual (5% o consideram ‘ruim’ e 4% ‘péssimo’). Outros 25% o avaliam como ‘regular’, um avanço em relação aos 62% de aprovação registrados em abril.

A pesquisa da Real Time Big Data entrevistou 1200 eleitores entre 16 e 18 de dezembro, apresentando uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.