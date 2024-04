Caiado afirma que não haverá invasões em Goiás durante mobilizações do MST

O Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reiterou que as invasões de terras não ocorrerão no estado. Essa declaração é uma resposta às atividades do “Abril Vermelho”, uma série de mobilizações organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que iniciou ocupações desde o último domingo em várias regiões do Brasil.

“Contamos com um esquema robusto de segurança e inteligência, preparado para interceptar quaisquer ônibus destinados a invasões”, declarou Caiado em entrevista ao jornal O Globo. O governador destacou também que o Comando de Operações do Cerrado está atento e monitorando qualquer movimentação suspeita no território goiano.

Em relação ao MST em Goiás, na segunda-feira, um grupo de aproximadamente 250 membros do movimento tentou estabelecer-se na Usina CBB, localizada em Vila Boa de Goiás, próxima ao Distrito Federal. A tentativa foi frustrada pela Polícia Militar, que já tinha sido notificada sobre o plano e conseguiu agir preventivamente.

A situação foi resolvida de maneira pacífica após negociações, e o grupo se retirou do local sem confrontos. Durante a operação em Vila Boa de Goiás, cinco pessoas, identificadas como líderes do grupo, foram detidas e levadas para a Delegacia Regional de Polícia Civil (11ª DRPC), onde foram processadas por esbulho possessório, ameaça e danos.

Outro incidente semelhante ocorreu em Itaberaí, onde a ocupação de uma área rural foi evitada graças a um acordo entre o dono da terra e representantes do MST. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás acompanhou e apoiou a resolução do caso.