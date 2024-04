Estado de Goiás Brilha na Feira WTM Latin America em São Paulo

Durante a realizada WTM Latin America em São Paulo nesta semana, Goiás apresentou suas riquezas turísticas ao mundo. A abertura do evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado e da primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, além de uma performance especial do cantor goiano Bruno, da consagrada dupla Bruno e Marrone.

Na ocasião, o governador destacou: “Quem deseja experiências autênticas, encontra em Goiás um destino repleto de atrações”. Com 620 expositores, a WTM Latin America é um dos principais encontros do setor de viagens e turismo da região.

Em sua visita ao estande goiano, Caiado destacou a diversidade de atrações do estado: “De passeios em abundante natureza a cidades históricas como Goiás, Pirenópolis e Corumbá, além de Caldas Novas e Rio Quente, conhecidas por suas águas termais. Sem esquecer da deslumbrante Chapada dos Veadeiros e da vibrante cena sertaneja local”, disse.

A apresentação de Bruno teve o acompanhamento dos artistas Pádua e Daniela Carvalho, integrando o projeto Expo Goiás, uma iniciativa da Secretaria da Retomada para promover o estado sob várias perspectivas.

O secretário da Retomada, César Moura, ressaltou a importância do evento: “A feira superou as expectativas, mostrando que estamos prontos para atrair mais visitantes, negócios e eventos, fortalecendo nossa economia local”.

O estande de Goiás Turismo também destacou os principais destinos turísticos, representando as regiões dos Negócios e Tradições, incluindo Goiânia, a Região do Ouro com a Rota dos Pirineus, e o Caminho de Cora Coralina.

Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, comentou: “A WTM não é apenas uma feira de turismo; é uma plataforma de negócios ampla, promovendo o crescimento sustentável do estado”.

Visitantes do estande goiano no primeiro dia da feira elogiaram a iniciativa. Priscila Macedo Fortado, da PS Viagens de Mato Grosso, destacou: “Foi a melhor ação da feira, um verdadeiro sucesso para o turismo de Goiás”. Da mesma forma, Ricardo Andrade, gerente da Diversa Turismo, ressaltou a afinidade cultural e a capacidade de Goiás de atrair visitantes.

Realizada no Expo Center Norte, a WTM Latin America congrega 27 mil profissionais do setor e representantes de cerca de 40 países, oferecendo 50 conferências e vastas oportunidades para negócios e networking até quarta-feira, 27 de abril, sob o tema “O futuro está aberto. Seja a mudança”.