Benefícios do Home care na Harmonização Facial

Home care é um tratamento auxiliar que utiliza ácidos, vitaminas e cápsulas feitos individualizados para cada pele obtendo assim, um resultado de excelência nos procedimentos de Harmonização Facial.

Após uma avaliação minuciosa do tipo de pele é elaborado um protocolo para ser feito em consultório e outro para ser seguido em casa (home care) contendo fórmulas personalizadas, de acordo com a necessidade de cada paciente.

Muito utilizado no Home care é a vitamina C, que ao ser usada de forma tópica tem ação antioxidante, combatendo os radicais livres, contribuindo para diminuir as rugas e as linhas de expressão.

Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, beber água, dormir bem, usar diariamente o filtro solar e manter os diversos cuidados com a pele no home care são fundamentais para o sucesso de qualquer tratamento de Harmonização Facial.

