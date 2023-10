Argentina dá início ao processo de adesão ao Banco do Brics em reunião com Dilma Rousseff

Nesta terça-feira (17/10), o presidente da Argentina, Alberto Fernández, formalizou o primeiro passo no caminho para a adesão do país ao Banco do Brics em uma reunião com o ex-presidente do Brasil e atual chefe do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) , Dilma Roussef. A decisão de adesão na instituição financeira foi anunciada após uma cúpula do Brics em Joanesburgo, na África do Sul, em agosto do ano passado, onde os membros do grupo – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – aprovaram a entrada da Argentina, juntamente com outras nações, como Arábia Saudita, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia.

Num comunicado divulgado pela Casa Rosada, a presidência argentina destacou a importância do Banco do Brics como um instrumento vital para fornecer financiamento a nações com economias emergentes, considerando-o uma oportunidade significativa para o futuro da Argentina. O governo argentino enxerga a adesão como um passo significativo em direção a uma arquitetura financeira global inclusiva, com mais países envolvidos.

Segundo as autoridades argentinas, o convite para a adesão ao Banco do Brics representa uma oportunidade única para o país, abrindo portas para novos mercados, consolidando os existentes, promovendo fluxos de investimento, aumentando as exportações e fomentando a aplicação de tecnologias mais avançadas.

O presidente argentino, Alberto Fernández, expressou sua gratidão pela contribuição de Dilma Rousseff, sua “sempre respeitada e querida amiga”, para facilitar a entrada da Argentina neste influente bloco econômico. O ex-presidente brasileiro, por sua vez, afirmou que é uma grande alegria receber o presidente argentino na sede do banco e destacou que o pedido de adesão será apreciado pelo Conselho de Administração.

Essa iniciativa da Argentina marca um importante desenvolvimento nas relações internacionais e econômicas na América do Sul, abrindo novas perspectivas para a cooperação financeira e a integração da nação no cenário econômico global.