Aparecida de Goiânia impulsiona sua economia com aumento de 192% no PIB em onze anos

Aparecida de Goiânia tem se destacado economicamente, posicionando-se como a sétima maior economia da região Centro-Oeste e figurando na 80ª posição entre as cem maiores economias do Brasil. Dentro do estado de Goiás, a cidade se aproxima rapidamente da economia de Anápolis, projetando um aumento significativo de investimentos para 2024.

A cidade, que é o segundo maior município de Goiás, tem se desenvolvido graças à diversidade de empresas, indústrias e comércios em setores como têxtil, farmacêutico, alimentício e químico. Estes negócios não apenas geram emprego e renda, mas também integram Aparecida de Goiânia ao mercado competitivo, fornecendo produtos e serviços para várias partes do país e do mundo.

Um indicativo notável desse progresso é o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade. Em 2021, o PIB de Aparecida de Goiânia foi de R$ 16,9 bilhões, marcando um aumento de 18,51% em relação aos R$ 14,8 bilhões de 2020. Comparativamente, Anápolis registrou um PIB de R$ 17,7 bilhões, enquanto Goiânia lidera com R$ 59,8 bilhões. Segundo dados do IBGE e do Instituto Mauro Borges, o PIB de Aparecida saltou de R$ 5,8 bilhões em 2010 para R$ 14,8 bilhões em 2020, acumulando um crescimento de 146,66% em dez anos e de 192% em onze anos.

A cidade também se destaca no cenário nacional, ocupando a 80ª posição entre as 100 maiores economias do país e a sétima na região Centro-Oeste. O aumento do PIB indica que Aparecida de Goiânia vem se tornando um polo atrativo para investimentos de médio e alto padrão. Segundo o prefeito Vilmar Mariano (MDB), a cidade tem prosperado com a abertura de novas empresas, criação de empregos e uma melhor distribuição de renda. Projeções indicam que em 2022, o PIB de Aparecida pode ultrapassar o de Anápolis, especialmente considerando o crescimento de 13% na arrecadação do ICMS em comparação com Anápolis.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Felismar Martins, enfatiza o foco da cidade em atrair novos negócios e fomentar a economia local. A instalação da multinacional DHL em março de 2023, com um faturamento anual estimado entre seis e sete bilhões de reais, exemplifica o potencial de Aparecida de Goiânia para impulsionar ainda mais seu PIB.

Além do desenvolvimento econômico, a cidade também recebe reconhecimento em outras áreas. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou a nomeação de um trecho da BR-158, entre Jataí e Aragarças, em Goiás, como Rodovia Maguito Vilela, em homenagem ao ex-governador e político que faleceu em 2021.