Ampliação da testagem e diagnóstico rápido de tuberculose em Goiás reduz riscos e complicações

O Estado de Goiás tem intensificado esforços no diagnóstico precoce e na testagem aprimorada da tuberculose, visando conter complicações pulmonares, infecções generalizadas e o risco de morte associados à doença. Dados recentes, compreendendo o período de janeiro a outubro de 2023, revelam um aumento considerável na realização de testes moleculares para tuberculose. Durante este intervalo, foram executados 3.995 testes moleculares, em comparação com os 2.937 testes realizados no mesmo período do ano anterior.

Essa ampliação na testagem resultou no diagnóstico de 890 casos preliminares de tuberculose, representando um aumento de 3,8% em comparação com os 857 casos registrados no mesmo intervalo de 2022. Profissionais da área da saúde ressaltam a importância não apenas da vacinação, especialmente a aplicação da vacina BCG em crianças de 0 a 4 anos, mas também enfatizam a relevância do diagnóstico precoce para um início imediato do tratamento adequado, crucial na prevenção da disseminação da doença.

Emílio Alves Miranda, coordenador do Programa Estadual de Controle da Tuberculose e Micobactérias não Tuberculosas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), destaca que esse aumento nos diagnósticos é significativo e pode ser ainda um reflexo do término do período pandêmico. Em 2021, devido às restrições impostas, foram registrados 970 casos, em comparação com 1.018 casos em 2018. Miranda enfatiza os esforços conjuntos da SES e dos municípios, que têm resultado em diagnósticos de maior qualidade.

Desde 2014, o Teste Rápido para Tuberculose (TRM-TB) é realizado pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), com equipamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS) para analisar amostras de secreção nasal provenientes de 243 municípios. Emílio destaca que o MS implantou a rede nacional do Teste Rápido para Tuberculose (TRM-TB) em 2014, enfatizando a importância desse marco.

Atualmente, quatro máquinas, incluindo uma adquirida pela organização social que administra o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), são empregadas para o diagnóstico da tuberculose. O resultado do TRM-TB é liberado duas horas após o processamento, fornecendo especificidade para o Micobacterium tuberculosis, agente causador da tuberculose. Esse método é eficaz para identificar novos casos da doença e avaliar a resistência do paciente à Rifampicina, principal fármaco utilizado no tratamento.

O esforço da SES-GO em capacitar os profissionais de saúde dos municípios sobre o TRM-TB tem refletido positivamente, resultando no aumento dos testes realizados. Este comprometimento foi reconhecido pelo Ministério da Saúde, que premiou a pasta recentemente, evidenciando um aumento de 21,7% na realização dos testes entre janeiro e julho de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Este progresso é um passo fundamental para uma abordagem mais eficaz na identificação e tratamento precoce da tuberculose, contribuindo para a saúde pública em Goiás.