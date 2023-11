Hospital São Silvestre Aparecida de Goiânia – Conheça os convênios que atendemos!

O Hospital São Silvestre é referência no atendimento médico dos moradores do município de Aparecida de Goiânia e região. Oferece serviços que incluem urgência e emergência 24 horas. Atende, em mais de 10 especialidades médicas, atuando com diversos médicos capacitados e experientes e cerca de 200 colaboradores diretos, além dos colaboradores indiretos.

Conheça os principais convênios que atendemos e agende sua consulta:

Particular

Unimed

Ipasgo

Caesan

Mais saúde

Imas

Hapvida

Amil

Cuide da sua saúde! Agende sua consulta hoje mesmo, estamos à disposição para te atender!

Hospital São Silvestre

Contato:

(62) 3230-2000

WhatsApp:

(62) 3283-2419

Endereço:

Avenida das Nações, Nº 616, Área 03, Bairro Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Go.

Conheça as especialidades que atendemos:

Neurocirurgia

Urologia

Cardiologia

Dermatologia

Cirurgia Geral

Ginecologia e obstetrícia

Pediatria

Radiologia e diagnóstico por imagem

Clínica médica

Ortopedia e traumatologia

Cirurgia do aparelho digestivo

Cirurgia bariátrica

Infectologia

Medicina intensiva