Ações sobem com rápidas esperanças de recuperação econômica, petróleo cai

Os mercados globais de ações subiram nesta segunda-feira (08/06), com o Nasdaq atingindo um recorde, na esperança de uma rápida recuperação da queda do coronavírus, enquanto o petróleo caiu depois que a Arábia Saudita informou que novos cortes de produção por nações produtoras não incluiriam cortes extras por parte do país.

Um relatório surpreendentemente otimista sobre empregos nos EUA na sexta-feira gerou esperanças de recuperação, junto com o progresso em direção a um fundo de recuperação europeu, mais gastos fiscais alemães e a decisão do Banco Central Europeu na semana passada de expandir seu programa de estímulo de emergência.