A importância de espaços verdes e plantas nos tratamentos dos transtornos mentais

Você sabia que existe algo chamado “hiperestimulação urbana”? Esse conceito está relacionado com os constantes estímulos aos quais estamos sujeitos nas grandes cidades, como barulhos, carros, trânsito, comércios, grandes multidões, excesso de prédios, entre outros. Essa poluição visual e sonora age como um fator decisivo para aumentar o estresse, prejudicando a saúde emocional e favorecendo o desenvolvimento de transtornos mentais.

Por isso, nos últimos anos, especialistas em neurociência têm pesquisado o impacto positivo de espaços verdes na saúde mental e para os tratamentos de transtornos psiquiátricos, e os resultados têm sido positivos: diversos estudos apontam que a exposição à natureza pode trazer diversos benefícios, melhorando a percepção de estímulos sensoriais e funções cognitivas.

A revista Nature, em 2019, divulgou um estudo que apontava que apenas duas horas de contato com a natureza por semana promove um grande aumento na sensação de bem-estar, melhora o humor e diminui o estresse. Já o Instituto de Saúde Global de Barcelona, reforçando esses resultados, descobriu que o acesso a espaços verdes e exposição à natureza tem ação protetora contra os sintomas de doenças como depressão e ansiedade.

Assim, para as pessoas que vivem em grandes centros urbanos, a exposição aos elementos da natureza, áreas verdes, ambientes abertos e ar limpo são fatores fundamentais para proporcionar uma pausa na hiperestimulação urbana que é tão prejudicial para a saúde mental. Devido a isso, muitos hospitais e clínicas têm incorporado em seus tratamentos o acesso a áreas verdes e diversos profissionais de saúde mental reforçam para seus pacientes a importância do contato com a natureza.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

