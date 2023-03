Conheça os procedimentos indicados para quem deseja aumentar o bumbum

O bumbum das brasileiras é um assunto tão icônico que já foi tema de muitas músicas, comerciais e outras mídias, além de ter ganho proporções internacionais, fazendo com que muitas mulheres de outros países buscassem formas de alcançar um “bumbum à brasileira”.

Mas o que uma brasileira pode fazer quando não tem o bumbum tão característico da beleza do nosso país? Felizmente, hoje existem soluções que podem ajudar todas a alcançarem o corpo dos sonhos, incluindo no que diz respeito ao tamanho do bumbum.

Um dos procedimentos indicados para o aumento dos glúteos é a Lipoenxertia, uma técnica que consiste na utilização da gordura da própria paciente para definir e aumentar o tamanho do bumbum. Assim, além de garantir os quadris desejados, esse procedimento também tem a vantagem de retirar a gordura em excesso de outros lugares do corpo.

Outra opção é a Gluteoplastia, que é feita através da aplicação de ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno para aumentar e modelar o bumbum. Ao contrário da Lipoenxertia, que geralmente é indicada para pacientes com mais gordura, a Gluteoplastia pode ser a opção ideal para pacientes mais magras, que não teriam área doadora para ser a origem do enxerto. Esse procedimento não é definitivo e precisa ser retocado a cada 12/18 meses.

Mas como saber qual é o procedimento mais indicado para você?

Primeiro, tenha em mente o seu tipo de corpo e quais resultados deseja alcançar. Além disso, contar com um cirurgião plástico de confiança também é fundamental, pois ele poderá te ajudar a ajustar expectativas e indicar o melhor tipo de solução de acordo com os resultados que você almeja.

Agende sua consulta com a Dra Lorena Rosique e saiba qual dos procedimentos é o mais indicado para você.

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

-Pós-Graduação em Medicina Estética

-Pós-Graduação em Terapia Intensiva Adulto

Singular Saúde Integrada

Endereço: Av T-4 esq com T-13, n° 1478, Setor Bueno, Edifício Absolut Center, Salas 183/184 A, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 36366069

WhatsApp: (62) 99697-9406

Acesse o site: https://dralorenarosique.com.br

Procedimentos:

-Abdominoplastia

-Lipoaspiração

-Mamoplastia

-Prótese de Glúteos

-Lifting facial

-Blefaroplastia

-Rinoplastia

-Fios de Sustentação

-Preenchimento Facial

-Toxina Botulínica

Dra Lorena Rosique, Dra Lorena Duarte Rosique, Dra Lorena Duarte Rosique Goiânia, Cirurgiã Plástica Lorena Rosique, Cirurgiã Plástica Goiânia, Cirurgia Plástica Goiânia, Destaque, Notícias, Goiânia, Goiás, Manchetes, Saúde, Imprensa, Lipoaspiração Goiânia, Blefaroplastia Goiânia, Mamoplastia Goiânia, Prótese de Mama Goiânia, Prótese de silicone Goiânia, Abdominoplastia Goiânia, Prótese de Glúteos Goiânia, Lifting facial Goiânia, Rinoplastia Goiânia, Lipo Goiânia, Preenchimento Facial Goiânia, Toxina Botulinica Goiânia, Lipoenxertia de Glúteos Goiânia, Aparecida de Goiânia, Harmonização Goiânia