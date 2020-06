Você tem Rinite?

Rinite é uma doença inflamatória das mucosas do nariz. A rinite se divide em alérgica ou não alérgica, sendo que nos dois casos os sintomas são parecidos. Cerca de 10% a 25% das pessoas sofrem de rinite alérgica.

A rinite alérgica tem características hereditárias, mas ela pode se manifestar naqueles que não apresentam o distúrbio na família. Os principais causadores da rinite são substâncias que podem desencadear uma crise, como: ácaros provenientes da poeira doméstica, bactérias, vírus, fungos, pelos de animais, descamação de pele, mofo, pólen, perfume, alguns alimentos, medicamentos e mudanças bruscas de temperatura etc.

A exposição aos alérgenos provoca o aumento de anticorpos que causam os seguintes sintomas:

-Edema da mucosa que leva à obstrução nasal;

-Coriza;

-Espirros constantes;

-Coceira no nariz, na garganta, no céu-da-boca e nos olhos.

A rinite alérgica não tem cura, mas a doença pode ter seus sintomas controlados através de medicamentos descongestionantes e anti-histamínicos, imunoterapia por meio de vacinas e algumas medidas (lavagem do nariz com soro fisiológico e manter a higiene do ambiente) ajudam a prevenir e a controlar as crises.

O Otorrinolaringologista irá fazer o diagnóstico preciso por meio da história do paciente e da avaliação clínica detalhada das vias aéreas.

