Engravidei acima do peso, e agora?

O ganho de peso ideal na gestação é baseado no peso pré-gestacional da paciente, ou seja, se você já engravidou acima do peso, o cuidado deve ser redobrado.

No primeiro trimestre, pacientes sobrepeso e com obesidade não precisam ganhar peso.

No segundo e terceiro trimestres o ganho de peso deve ser em torno de 0,3 kg por semana. Pacientes com sobrepeso podem atingir o máximo de 11,5 kg a mais, enquanto as com obesidade podem elevar seu peso até 9 kg.

O acompanhamento nutricional é fundamental para que a dieta seja balanceada, sem excessos, e com quantidade necessária de nutrientes.

Sobre a Dra Renata Santiago

– Endocrinologista

-CRM-GO 16170 RQE: 10513

-Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás

-Residência de Clínica Médica do Hospital Geral de Goiânia

-Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base do Distrito Federal.