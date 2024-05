Você tem medo de ir ao Psiquiatra por medo de ficar “viciado” em remédio?

Antigamente, as opções de medicamentos psiquiátricos eram limitadas e muitas vezes resultavam em efeitos colaterais como ganho de peso e sonolência. Os benzodiazepínicos, conhecidos como ‘medicamentos de tarja preta’, eram frequentemente usados devido à sua eficácia rápida e efeitos colaterais mais toleráveis. Porém, mesmo com melhoras rápidas, esses medicamentos podiam levar à dependência e não tratavam as causas subjacentes das doenças, apenas os sintomas.

Hoje, a psiquiatria evoluiu significativamente. Temos uma ampla gama de antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos que são seguros, eficazes e com mínimos efeitos colaterais. Esses novos medicamentos não causam dependência, oferecendo um tratamento mais sustentável e efetivo.

