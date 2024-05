Você conhece os critérios para se fazer uma cirurgia plástica com segurança?

Uma cirurgia plástica, independentemente do local operado, é um procedimento que exige planejamento, alinhamento de expectativas e, claro, deve ser realizada por um cirurgião experiente. Nesse sentido, existem fatores fundamentais que devem ser considerados para garantir a segurança do procedimento e resultados satisfatórios.

Como citado, uma das principais preocupações deve ser a escolha de um cirurgião plástico com habilitação e experiência na área. Ademais, é necessário que exista uma comunicação clara entre médico e paciente, visto que é imprescindível discutir os riscos e expectativas para o procedimento.

Outro ponto importante é a saúde do paciente. É necessário realizar um check-up e exames laboratoriais para verificar se o indivíduo possui qualquer problema de saúde que pode proporcionar algum risco.

Por último, é papel da equipe médica assegurar que, tanto o espaço quanto instrumentais médico-hospitalares, estejam devidamente higienizados e esterilizados, respectivamente, para evitar problemas com infecções.

Com todas essas medidas e seguindo as recomendações pós-operatórias, o paciente deverá se recuperar rapidamente e com segurança!

