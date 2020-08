Endocrinologista Goiânia – Você tem medo de insulina?

Esse medo da insulina é muito comum entre os diabéticos tipo 2, que geralmente iniciam o tratamento com medicações orais e podem ou não evoluir para a insulinoterapia. (Obs: no diabetes tipo 1 o contato com a insulina ocorre desde o início do tratamento, portanto os pacientes acabam se familiarizando mais rapidamente).

O diabetes é uma doença crônica e progressiva e, mesmo com o tratamento adequado, alguns casos evoluem para o uso da tão temida insulina.

A parte boa é que, atualmente, nós temos muitas opções de insulina, no formato de canetas e com agulhas bem pequenas, o que deixa a aplicação mais confortável. E as insulinas mais atuais também diminuem o risco de hipoglicemia, que ocorre quando a glicemia fica abaixo de 70, episódio bem perigoso e que causa mal-estar.

Não é raro ouvir no consultório: ” Dra, aplicar a insulina não foi tão difícil quanto imaginava! “. Então, se seu endocrinologista de confiança lhe disser: ” vamos ter que acrescentar a insulina ao seu tratamento”, não tema, nem desanime. Aprenda a usar a insulina e mantenha seu diabetes sob controle!

Sobre a Dra Renata Santiago

– Endocrinologista

-CRM-GO 16170 RQE: 10513

-Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás

-Residência de Clínica Médica do Hospital Geral de Goiânia

-Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base do Distrito Federal.