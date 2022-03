Você conhece o aparelho CPAP?

O aparelho CPAP cuja abreviação significa “Continuous Positive Airway Pressure” (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas, em português) é um gerador de fluxo de ar.

O aparelho é o padrão ouro no tratamento da apneia obstrutiva do sono, distúrbio do sono em que ocorre uma obstrução parcial ou total das vias áreas acarretando sintomas como ronco, dores de cabeça ao acordar, sonolência diurna, irritabilidade, fadiga, problemas de concentração, entre outros.

O aparelho de CPAP, por meio de uma máscara, fornece um fluxo de ar constante para as vias respiratórias do paciente, criando uma pressão positiva mantendo, assim, as vias respiratórias superiores abertas. A quantidade do fluxo de ar enviado é determinada pela pressão informada no exame de polissonografia com titulação de CPAP.

A oxigenação ideal durante toda a noite é garantida pelo CPAP, promovendo um sono profundo e reparador, diminuindo ou eliminando o ronco e as paradas respiratórias, consequentemente proporcionando muito mais saúde e qualidade de vida para o usuário.

Como está seu sono? Agende sua avaliação com um dos nossos especialistas em medicina do sono.

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3252-1500 / 3253-1919

Celular / Whatsapp: (62) 98129-9595

Visite nosso site: https://ies.med.br/

Endereço: Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– UNIMED

– IPASGO

– GEAP

– AMIL

-Planejado

Diretora Clínica: Dra. Giuliana Macedo Mendes – CRM GO: 7375 – RQEs: 4396 / 4442 / 10095

Responsável Técnico: Dr. William Firmino Francisco Firmo – CRM GO: 9052 – RQE 5126