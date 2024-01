Vice-governador Daniel Vilela distribui kits escolares, uniformes e Chromebooks em Avelinópolis e São Luís de Montes Belos

Nesta terça-feira (23/01), estudantes da rede estadual de educação de Avelinópolis e São Luís de Montes Belos foram beneficiados com a entrega de kits de material escolar, uniformes completos e Chromebooks. O vice-governador Daniel Vilela foi o responsável por representar o governador Ronaldo Caiado nas cerimônias realizadas em ambos os municípios. Durante as entregas, Vilela enfatizou o compromisso do Estado em proporcionar o melhor para garantir um futuro promissor aos alunos.

No Colégio Estadual Professor Alfredo Nasser, em Avelinópolis, foram distribuídos 230 kits de uniformes, 46 Chromebooks e diversos materiais escolares, incluindo cadernos, lápis, canetas, borrachas, régua, calculadora, lápis de cor, apontador e outros itens. A comitiva, em seguida, se dirigiu ao Colégio Estadual Dom Pedro II, em São Luís de Montes Belos, onde 1.810 kits de material escolar e 1.143 kits de uniformes foram entregues.

O vice-governador destacou a qualidade dos materiais fornecidos, ressaltando o compromisso do governo estadual em manter um padrão de excelência. Ele enfatizou a importância desses recursos para o desempenho acadêmico dos estudantes e elogiou o empenho de professores e alunos, que têm contribuído para que Goiás se torne uma referência nacional em educação.

Os prefeitos de Avelinópolis, Adriano de Araújo (Adrianinho), e de São Luís de Montes Belos, Major Eldecírio da Silva, expressaram sua gratidão pelos benefícios proporcionados pela iniciativa. Eles destacaram a importância desse apoio para o futuro da nação, representado pelos jovens estudantes.

Desde 2019, a melhoria da educação estadual em todos os municípios de Goiás tem sido uma política contínua, abrangendo não apenas a infraestrutura, mas também a alimentação dos alunos e recursos pedagógicos, como novos laboratórios. A coordenadora regional de Educação de Trindade, Celma Aguiar, salientou que a educação em Goiás está passando por uma transformação abrangente, refletindo o compromisso do estado com a qualidade da educação.

Rosangela Moreira Siqueira, avó do estudante Rafael Mariano, do 7º ano em Avelinópolis, enfatizou a importância das entregas e elogiou o apoio do governo, destacando como isso beneficia as crianças de hoje em comparação com sua própria época escolar, quando tudo precisava ser comprado. Ela enfatizou que a ajuda fornecida pelo governo atual é extremamente valiosa para as crianças.