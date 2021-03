Venha participar da Semana do Sono 2021 – Sono bom, futuro saudável  

A Semana do Sono acontece em todo o território nacional anualmente, o objetivo é trazer para a população informações qualificadas, novidades e as últimas pesquisas sobre o sono.

Em tempos de pandemia, a tecnologia tem sido a nossa principal aliada na disseminação do conhecimento sobre a importância de cuidar do sono e tratar os distúrbios do sono que se tornaram uma epidemia mundial.

Na Semana do Sono, a Associação Brasileira do Sono-ABS realiza vários eventos virtuais e a Regional do Sono Centro-Oeste contará com um Webinar, com renomados especialistas em sono.

A Regional do Sono Centro-Oeste é presidida pela Dra. Giuliana Macedo, médica Neurologista e Neurofisiologista, Especialista em Medicina do Sono.

No dia 19/03 (sexta-feira), a partir das 18:30 acontecerá um Webinar com especialistas em sono. O evento é gratuito e para participar basta se inscrever através do link: inscrição do webinar

Acesse para ver a programação da Semana do Sono 2021: http://semanadosono.com.br/index.php/programacao/