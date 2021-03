Convite Especial para a Semana do Sono 2021

A Dra Giuliana Macedo, Neurologista, especialista em Medicina do Sono e presidente da Regional Centro-Oeste convida a todos a participar da Semana do Sono 2021, que será do dia 15 a 21 de março.

O evento será 100% online para garantir a segurança de todos e totalmente gratuito. Para participar basta se inscrever no site www.semanadosono.com.br.

Convidamos toda a comunidade científica a participar do webinar que acontecerá no dia 19/03 às 18:30, em comemoração ao Dia Mundial do Sono. Esse webinar é promovido pela Associação Brasileira do Sono/ Regional Centro-Oeste com apoio da Sociedade de Neurologia de Goiânia -SONG.

Esperamos vocês em várias lives, webinar e palestras abordando a importância de se dormir bem, pois um sono bom garante um futuro saudável.

Para participar do nosso webinar se inscreva no link: inscrição webinar