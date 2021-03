Semana do Sono 2021 – Sono bom, futuro saudável

A Semana do Sono que iniciou no dia 15/03 e segue até dia 21/03 tem o objetivo de levar informação para a população sobre a importância do sono para a saúde e qualidade de vida.

Para o ano de 2021, devido às condições impostas pela pandemia da COVID 19, a Semana do Sono traz o tema “Sono bom, futuro saudável”, com foco em atividades voltadas para a população que teve a rotina e, consequentemente, o sono comprometido.

A Semana do Sono 2021 contará com uma série de lives, webinar e palestras virtuais com profissionais certificados em Medicina do Sono. O acesso é gratuito! Venha participar!

Confira a programação completa no site: http://semanadosono.com.br/index.php/programacao/

Para se inscrever no webinar clique aqui