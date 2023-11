Vacinação fundamental para bebês prematuros: alerta de especialista em saúde

A coordenadora do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie) de Vitória e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Ana Paula Burian, destaca a importância crucial da vacinação para bebês prematuros. Em uma gestação normal, compreendida entre 38 e 42 semanas, qualquer nascimento antes das 38 semanas é considerado prematuro, com casos extremos abaixo de 28 semanas ou com peso inferior a 1 quilo ao nascer.

Esses bebês, por sua vulnerabilidade, têm de cinco a dez vezes mais chances de contrair infecções do que os recém-nascidos a termo. Assim, a imunização desempenha um papel vital na proteção desses bebês, sendo uma prioridade para aqueles nascidos antes das 38 semanas de gestação.

Ana Paula Burian informa que tanto o Sistema Único de Saúde (SUS) quanto o setor privado oferecem vacinas específicas para bebês prematuros. Essas vacinas estão disponíveis nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), destinados a fornecer imunização a pessoas que requerem atenção especial, como os bebês prematuros.

É fundamental seguir orientações específicas ao vacinar bebês prematuros, conforme recomendações das Sociedades Brasileiras de Pediatria (SBP) e de Imunizações (SBIm). É essencial proteger ao máximo, minimizando reações, especialmente para os prematuros, que, devido à imaturidade de seus sistemas cardiológico, pulmonar, neurológico e imunológico, podem ter respostas e reações diferenciadas.

Ana Paula Burian ressalta que a transferência de anticorpos da mãe para o bebê ocorre principalmente no final da gestação. Portanto, bebês prematuros nascidos antes desse período podem não ter recebido uma quantidade suficiente de anticorpos protetores, tornando a vacinação ainda mais crucial para eles.

As vacinas disponíveis no SUS para bebês incluem a pentavalente, protegendo contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenza tipo B. No setor privado, existem opções como a pneumocócica 13 ou 15-valente, além da vacina hexavalente acelular, que oferece proteção contra múltiplas doenças com menor reação vacinal.

Recentemente, houve uma alteração nos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais, permitindo que bebês prematuros com menos de 33 semanas ou menos de 1,5 quilo recebam a vacina hexavalente acelular, reduzindo o número de doses necessárias e minimizando reações.

Ana Paula enfatiza a importância de não adiar a vacinação de bebês prematuros, orientando os pais a seguirem o cronograma de vacinação de acordo com a idade gestacional do bebê. Mesmo se o bebê estiver em uma UTI privada, é crucial que a instituição esteja ciente do calendário de imunização e providencie as vacinas necessárias, garantindo a proteção adequada para esses bebês vulneráveis.