Urologista Goiânia – Qual relação entre o tabagismo e câncer de bexiga?

De acordo com o INCA, no ano de 2020 surgiram mais de 10.000 casos novos de câncer de bexiga no Brasil, sendo a maior incidência no sexo masculino.

O câncer de bexiga está diretamente relacionado ao tabagismo que é o principal fator de risco da doença e está associado a mais de 50% dos casos.

Vamos entender por que o tabagismo é prejudicial. Após o processo de filtração renal, as toxinas inaladas com a fumaça ou absorvidas pelo trato digestivo se misturam com a urina. Ao ser armazenada na bexiga, as toxinas presentes na urina agridem as paredes internas do órgão causando alterações na estrutura da célula do urotélio, favorecendo o desenvolvimento do câncer. Além do cigarro, fumar charuto ou cachimbo também é considerado fator de risco.

Fique atento aos principais sintomas do câncer de bexiga:

-Presença de sangue na urina;

-Anemia;

-Emagrecimento.

Mudanças de hábito como parar de fumar e ter um estilo de vida saudável são essenciais para a prevenção do câncer de bexiga.

Notando qualquer desses sintomas, procure um Urologista.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br/

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785