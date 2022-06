Urologista Goiânia – Por que procurar o urologista?

O urologista é o médico especialista que atua no diagnóstico e tratamento das doenças do trato urinário de homens e mulheres. Também é responsável por cuidar das afecções do sistema reprodutor masculino.

Muitas doenças podem ser evitadas e tratadas de forma mais efetiva se detectadas precocemente. Por isso é fundamental que você visite o Urologista anualmente e realize os exames de rotina.

A presença de alguns sinais indica que você deve procurar o urologista o quanto antes. Alguns deles são dor na região lombar, dor abdominal, dor no pênis, dor nos testículos ou no epidídimo, desconforto ao urinar, gotejamento, incontinência urinária, presença de sangue na urina, aumento da frequência urinária diurna e noturna, diminuição do fluxo urinário e sinais de doenças sexualmente transmissíveis.

Também é recomendado que homens com 50 anos ou mais devem procurar um urologista para prevenção do câncer de próstata, aqueles da raça negra e/ou com histórico familiar de câncer de próstata, devem iniciar aos 45 anos.

Agende sua consulta com o urologista!

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.



Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br