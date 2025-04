Urologista Goiânia – Pedra nos rins pode ser eliminada pela urina?

Avalie o Post post

Sim, em alguns casos, é possível que a pedra nos rins seja expelida naturalmente. No entanto, depende do tamanho do cálculo. Quando ele é pequeno — geralmente com menos de 5 milímetros — há chances reais de que percorra o trato urinário e seja eliminado na urina sem causar grandes transtornos.

Por outro lado, pedras maiores tendem a causar incômodos, como dores intensas na região lombar, presença de sangue na urina, náuseas e, em algumas situações, infecção. Quando isso ocorre, o acompanhamento médico se torna indispensável, pois pode ser necessário intervir por meio de procedimentos e, em casos mais graves, cirurgia. Mesmo que o paciente não tenha dor ou incômodos, é necessário realizar o tratamento!

Vale lembrar que manter uma boa hidratação é uma das formas mais simples de reduzir o risco de formação de novos cálculos. Além disso, ajustes na alimentação e o controle de certas condições clínicas também ajudam na prevenção.

Fique atento aos cálculos renais!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Centro Clínico Lusitano Goiânia

Av. Portugal com a Av. T-8, N° 808, Setor Marista, Goiânia, Go.

Acesse o site: https://drbreinerferro.com.br

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Acesse o site: https://urologistaaparecida.com.br