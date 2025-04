Estou em trabalho de parto? Veja sinais comuns que podem causar confusão

5/5 - (1 voto)

Muitas gestantes, especialmente as de primeira viagem, têm dúvidas nas últimas semanas da gravidez: será que já estou em trabalho de parto? Alguns sinais são naturais nessa fase, mas não indicam que o parto começou.

As contrações de Braxton Hicks são um bom exemplo. São contrações de “treinamento”, geralmente indolores e espaçadas. Diferente do trabalho de parto real, elas não causam dilatação e passam com repouso.

A saída do tampão mucoso também costuma assustar, mas é apenas um indicativo de que o corpo está se preparando. Pode ocorrer dias antes do início do parto.

Além disso, o desconforto pélvico causado pelo encaixe do bebê é comum, assim como o aumento na frequência urinária. Nenhum desses sintomas, por si só, confirma o início do parto.

O ideal é conhecer os sinais reais do trabalho de parto e manter o pré-natal em dia. Em caso de dúvida, busque orientação médica para agir com segurança.

