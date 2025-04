Tenho SOP e estou grávida: o que muda e quais cuidados tomar durante a gestação?

5/5 - (1 voto)

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma condição hormonal que pode dificultar a gravidez, mas muitas mulheres com SOP conseguem engravidar com acompanhamento médico adequado. No entanto, a atenção aos cuidados deve continuar mesmo após a confirmação da gestação.

Isso porque a SOP mal controlada pode aumentar o risco de complicações como abortos espontâneos, diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Esses riscos existem, mas podem ser reduzidos quando a síndrome está sob controle, com tratamento médico e mudanças no estilo de vida.

É fundamental manter o acompanhamento obstétrico rigoroso, seguir as orientações do endocrinologista ou ginecologista e manter hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e controle do peso.

A boa notícia é que muitas mulheres com SOP vivem gravidezes saudáveis, com bebês fortes e partos tranquilos — desde que sigam um protocolo de cuidados contínuos.

