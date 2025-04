Cirurgia da próstata: veja as diferenças entre RTU e HoLEP no tratamento da HPB

5/5 - (2 votos)

A escolha do procedimento ideal para tratar a hiperplasia prostática benigna (HPB) depende de diversos fatores, como o tamanho da próstata e as condições clínicas do paciente.



A RTU da próstata (Ressecção Transuretral) é o método mais tradicional, indicado para próstatas pequenas a médias. A técnica consiste na raspagem do tecido obstrutivo com um ressectoscópio inserido pela uretra.



Por outro lado, a cirurgia HoLEP é mais moderna e eficaz em casos de próstatas maiores. Ela utiliza laser de hólmio para separar e remover o tecido, com menor sangramento, recuperação mais rápida e menor risco de complicações.



Ambos os procedimentos são eficazes, mas o HoLEP vem sendo cada vez mais adotado por sua versatilidade e benefícios pós-operatórios.

Dr. Marco Túlio Cruvinel Urologista

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista em Goiânia;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.