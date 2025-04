O que é HoLEP? Entenda como funciona a cirurgia da próstata com laser de hólmio

5/5 - (1 voto)

O HoLEP (enucleação prostática com laser de hólmio) é uma técnica moderna e minimamente invasiva indicada para o tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB).



O procedimento remove o tecido prostático que comprime a uretra, sem a necessidade de cortes externos, utilizando um feixe de laser de alta precisão.



Com anestesia geral ou raquidiana, o cirurgião acessa a próstata pela uretra com um instrumento chamado ressectoscópio, e com o laser, separa o tecido aumentado. Em seguida, um morcelador fragmenta e remove o excesso.



A recuperação é rápida e o risco de sangramento é muito menor que em cirurgias tradicionais. O HoLEP pode ser aplicado em próstatas de todos os tamanhos, com excelente taxa de sucesso e baixa chance de recidiva.

Dr. Marco Túlio Cruvinel Urologista

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista em Goiânia;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.