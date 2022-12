Urologista Goiânia – Já ouviu falar em amputação de pênis?

O câncer de pênis é um tumor raro, que afeta principalmente homens a partir dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. A principal causa da doença é a má higiene íntima. A infecção por HPV e presença de fimose não tratada também estão associados ao maior risco de desenvolver o câncer de pênis.

Feridas e caroços no pênis que não desapareceram após tratamento médico; secreções e mau cheiro; manchas esbranquiçadas e tumoração no pênis ou virilha são os principais sinais do câncer de pênis.

Infelizmente mais da metade dos pacientes esperam até 1 ano após as lesões aparecerem para se consultar com o médico. O diagnóstico precoce evita a evolução da doença e posterior amputação do pênis, que traz consequências físicas, sexuais e psicológicas ao homem.

Por isso, quanto mais cedo for diagnosticado e iniciado o tratamento, maiores são as chances de cura.

