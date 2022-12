Urologista Goiânia – Homens vamos conversar sobre a importância do exame de toque

Talvez você ache que somente o exame de sangue, conhecido como PSA, já é o suficiente para um diagnóstico do câncer de próstata. No entanto, esse é um grande erro que muitos pacientes cometem.

Por falta de conhecimento, medo, preconceito ou insegurança, muitos homens não fazem o exame dígito retal com um urologista deixando de diagnosticar o câncer de próstata na fase inicial. Cerca de 20% dos casos de câncer de próstata só são diagnosticados com exame de toque retal, mesmo com o PSA normal.

Através do exame do toque, o urologista avalia a consistência da próstata e identifica a presença de alterações e nódulos no órgão, sinais sugestivos de câncer, antes de ocorrer alteração do PSA.

Faça o exame de toque retal. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br

Dr Leandro Ferro, Urologista Leandro Ferro, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Urologista Goiás, Urologista Orion Business, Cirurgia Robótica Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Cirurgia Robótica, Reembolso médico Goiânia, Exame do Homem em Goiânia, Exame de Próstata em Goiânia, Prevenção Câncer de Próstata Goiânia, Tratamento pedra nos rins Goiânia, Tratamento cálculos renais Goiânia, Vasectomia Goiânia