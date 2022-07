Urologista Goiânia – Conheça os 4 exames que homens acima de 40 anos devem fazer anualmente

Exame de sangue

Saber sobre índices de colesterol e glicemia ajuda na prevenção e diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares e diabetes.

Outros exames podem ser solicitados para avaliação de doenças da tireoide e avaliação hormonal para o diagnóstico de hipogonadismo (andropausa).

Exame de urina

Traz informações sobre presença de proteínas, hemácias (células sanguíneas), leucócitos (células de defesa), glicose / açúcar, cristais de cálculos e bactérias. Importante no auxílio do diagnóstico de infecções urinárias, doença renais e algumas doenças sistêmicas.

PSA

O exame de sangue com a dosagem do antígeno prostático específico avalia as funções da próstata. Importante no diagnóstico de doenças da próstata como o câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna e prostatite.

Exame de toque

O exame de toque associado ao PSA é indicado para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. É recomendado para homens acima de 50 anos. Homens com fatores de risco (raça negra e/ou história familiar da doença) devem iniciar aos 45 anos.

Cuide da sua saúde. Não deixe de fazer anualmente os exames preventivos.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

