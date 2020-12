Urologista Goiânia – Como é feita a retirada de cálculo ureteral?

A cólica renal é caracterizada por uma dor de forte intensidade na região lombar e abdominal que irradia para a região genital, acompanhada de náuseas, vômitos e sudorese. Na grande maioria das vezes, é causada pela presença de um cálculo no ureter que causa obstrução da via urinária. Após o controle da dor, um plano terapêutico deve ser estabelecido.

Para pacientes pouco sintomáticos e com cálculos com diâmetro inferior a 5 mm é indicado o tratamento clínico. Bloqueadores alfa-adrenérgicos são as drogas mais utilizadas para eliminação dos cálculos.

Para cálculos com pequena probabilidade de eliminação espontânea devido ao tamanho e/ou localização, a melhor opção é o tratamento intervencionista realizado através de várias opções.

A Ureterorrenolitotripsia é o método de escolha para o tratamento de cálculos de ureter. Através da uretra do paciente, é inserido o ureteroscópio, podendo ser rígido ou flexível, acoplado à uma câmera para visualizar o cálculo. É realizado é fragmentação do mesmo com fibra laser seguido da remoção dos fragmentos com uma pinça extratora.

Existem ainda outras formas de tratamento: a Laparoscopia método cirúrgico minimamente invasivo indicado para o tratamento de pedras maiores de 2 cm e a cirurgia aberta, pouco empregada atualmente.

