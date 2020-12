Clínica Goiânia – Quais cuidados devemos ter com a pele no verão?

Com a chegada do verão, devemos redobrar o cuidado com a pele. Nessa época do ano, a radiação solar é mais intensa o que aumenta a incidência de doenças como o câncer de pele. Por isso evite a exposição solar entre 10 e 16 horas.

No verão recomenda-se intensificar o uso de filtro solar fator 30 ou superior que deve ser aplicado diariamente. O ideal é aplicar o produto 30 minutos antes da exposição solar, para que ocorra a absorção da pele. O filtro solar deve ser distribuído uniformemente em todas as partes de corpo, incluindo mãos, orelhas, nuca e pés. Reaplicar a cada duas horas.

Além do filtro solar é importante usar chapéu e roupas de algodão nas atividades ao ar livre que bloqueiam a maior parte da radiação UV. Outro objeto também importante são os óculos de sol, que previnem catarata e outras lesões nos olhos.

No calor ocorre maior transpiração provocando o ressecamento da pele por isso é fundamental aumentar a ingestão de líquidos no verão como água, suco de frutas e água de coco. Também é importante manter uma alimentação equilibrada que ajudam na hidratação do corpo e adia os sinais do envelhecimento.

No banho, recomenda-se que a temperatura da água deve ser fria ou morna, para evitar o ressecamento.

Aplicar um bom hidratante diariamente auxilia a manter a quantidade adequada de água na pele.

Cuide da sua pele. Agende sua consulta com a dermatologista.

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos:

-Clínica Geral

-Cardiologia

-Ginecologia

-Oftalmologia

-Urologia

-Dermatologia

-Ortopedia

-Otorrinolaringologia

-Angiologia

-Neurologia

-Psicologia

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológicos

-Pulmonares

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br/

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520