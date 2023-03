Urologista Goiânia – Câncer de pênis: você sabe como prevenir?

Muitas vezes confundido com uma infecção sexualmente transmissível (IST), o câncer de pênis tem como sinais uma ferida no pênis que coça e não cicatriza, queimação, inchaço e forte odor. Apesar de ser prevenida com medidas simples e ter altas taxas de cura, a falta de informação faz com que a doença cause amputação do pênis, sofrimento e alta mortalidade na fase avançada. A doença é um tumor raro, que atinge geralmente homens acima de 50 anos, mas que pode ocorrer em mais jovens.

Para esclarecer a população, no mês de fevereiro em que celebrou o Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, a SBU realizou uma campanha de prevenção e combate ao câncer de pênis. A campanha teve como objetivo esclarecer principalmente a população sobre a prevenção do câncer de pênis através de medidas simples como fazer a higiene corretamente do pênis com água e sabão. Para isso é necessário puxar o prepúcio (pele), expondo completamente a glande (“cabeça do pênis”). Outro fator importante é a necessidade da cirurgia para o tratamento da fimose. A condição favorece o acúmulo de secreção (esmegma) proliferando bactérias e gerando inflamação crônica, aumentando o risco de desenvolver câncer de pênis.

Infelizmente o Brasil segue como uma das maiores casuísticas mundiais em câncer de pênis. Para mudar este cenário, é essencial aumentar a conscientização e conhecimento sobre a doença.

O câncer de pênis é totalmente prevenível, e seus principais fatores de risco são higienização deficiente, exposição ao HPV (Papilomavírus Humano) e fimose.

Se apresentar alguma ferida ou alteração no pênis, agende sua consulta com o urologista.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

